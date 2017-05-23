Edinilen bilgiye göre, Küçüklü Mahallesi Asartepe mevkiinde define bulmak umuduyla kaçak kazı yapan A.Ç., F.O., Ü.P., H.I. ile M.G. kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların yanında kazıda kullandıkları 2 kazma, 1 kürek, 1 balyoz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü
23.05.2017 - 11:43 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
Etiketler : antalya,kaçak kazı,haberler,yakalandı,
476004 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476004.aspx
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