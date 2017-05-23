Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Küçüklü Mahallesi Asartepe mevkiinde define bulmak umuduyla kaçak kazı yapan A.Ç., F.O., Ü.P., H.I. ile M.G. kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların yanında kazıda kullandıkları 2 kazma, 1 kürek, 1 balyoz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.