Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik'te bir mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu. Pendik Kaynarca Mahallesi Tandoğan Caddesi’ndeki Kaynarca Koca Mezarlığı’nda saat 15,30 sıralarında mezar kazımı sırasında görevliler bir top mermisi buldu. Görevliler, buldukları top mermisini yüzeye çıkartarak polisi aradı. Ekipler olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha ekipleri patlamamış top mermisi üzerinde inceleme yaptı. Muhafaza altına alınan top mermisi Bomba İmha Şube Müdürlüğüne götürüldü. Top mermisinin çok eski olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

