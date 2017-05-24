Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Kayapınar İlçesi Dünya Kavşağı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Abdullatif Kavut, kendisini aldattığını öne sürdüğü Şemsihan Kavut'un gögüs bölgesine 10, baş ve eline birer olmak üzere 12 el tabanca ile ateş ederek öldürüldü. Kaçan Abdullatif Kavut, D Tipi Cezaevi Bölgesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde cinayette kullandığı öne sürülen Glock marka tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli Abdullatif Kavut yapılan ilk görüşmede eşini kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.