Olay akşam saatlerinde, Şahinbey ilçesi, 25 Aralık Mahallesi, Hobi Bahçeleri yanındaki park içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynayan çocuklar toprağa gömülmüş bir poşet görünce ailelerine gösterdi. Poşetin içine bakan vatandaşlar yeni doğmuş bir bebek cesedi olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri 3-4 aylık olduğu tahmin edilen bebeğin olduğu alanda inceleme yaptı. Daha sonra bebeğin cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, bebeğin annesinin bulunması için çalışma başlatıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Çocuklar parkta oynarken bebek cesedi buldu
24.05.2017 - 19:48 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te dehşet olay, çocuklar parkta oynarken toprağın altına gömülmüş bir bebek cesedi buldu.
Etiketler : gaziantep dehşet,bebek cesedi,
476393 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476393.aspx
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