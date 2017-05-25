Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Nusaybin merkez Girmeli Mahallesi uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yürüten zırhlı araç, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. Ambulanslarla götürüldükleri Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.