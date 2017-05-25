Kaza, Nusaybin merkez Girmeli Mahallesi uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yürüten zırhlı araç, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. Ambulanslarla götürüldükleri Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Nusaybin'de zırhlı araç devrildi: 3 yaralı
25.05.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'de zırhlı aracın devrilmesi nedeniyle 3 polis yaralandı.
Etiketler : mardin,nusaybin,kaza,
476518 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476518.aspx
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