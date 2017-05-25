Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında dün yaşanan çatışmada şehit düşen özel harekat polisi Mesut Yılmaz (25) için uğurlama töreni düzenlendi. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Yılmaz’ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Tören, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının alana getirilmesiyle başladı. Bu sırada, şehitle aynı çatışmada yaralanan polis memurları Y.Ş. ve Z.Y.C.’nin tekerlekli sandalye ile katıldıkları törende gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Tören, şehit için duaların okunmasının ardından sona erdi.

Şehidin naaşı, helikopterle götürüldüğü Şerafettin Elçi Havalimanından, defnedilmek için memleketi Samsun’a gönderildi. Şehidi bir an bile yalnız bırakmak istemeyen yaralı silah arkadaşları da, tekerlekli sandalyeyle helikoptere binerek, naaşa eşlik etti.