Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay dün İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan narkotim ekipleri iddiaya göre Uğur Mumcu Parkı'nda oturan Gürkan S. ile Niyazi G.'nin durumundan şüphelenip üst araması yaptı. Yapılan aramada Gürkan S.'nin üzerinden 42 ecstasy hap, diğer şüpheliden de uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 500 lira para çıktı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.