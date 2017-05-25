Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesine bağlı Yazıcık Beldesinde iddiaya göre D.Ç. (27) ile Aytekin A. (44) arasında hayvan otlama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Aytekin A., D.Ç.'nin kardeşi 17 yaşındaki E.Ç.'nin başına taş ile vurdu. Bunun üzerine D.Ç. bıçak ile Aytekin A.'yı yaraladı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytekin A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. D.Ç. olay yerinden kaçarken, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri soruşturma başlattı. Cinayet olayını şüphelisi D.Ç., 3 gün süren takibin ardından ormanlık alanda yakalandı. Jandarmada ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen D.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.