Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İ.S. (27) ve A.S (22), evlerinin anahtarlarını içeride unutunca kapıda kaldı. Bunun üzerine bahçedeki kuruluğa merdiven dayayan İ.S, camdan eve girmek istedi. Kuruluk bir anda çöktü. İ.S, kendisine yardım eden eşi A.S ile birlikte zemine çakıldı. Yaralanan çift, 112 ambulansıyla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.