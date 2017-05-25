Olay, bugün Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İ.S. (27) ve A.S (22), evlerinin anahtarlarını içeride unutunca kapıda kaldı. Bunun üzerine bahçedeki kuruluğa merdiven dayayan İ.S, camdan eve girmek istedi. Kuruluk bir anda çöktü. İ.S, kendisine yardım eden eşi A.S ile birlikte zemine çakıldı. Yaralanan çift, 112 ambulansıyla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Genç çift, evlerine camdan girmek isterken yere çakıldı
25.05.2017 - 16:17 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde, anahtarı içeride unutan genç çift, evlerine camdan girmek isterken yüksekten düşerek yaralandı.
Etiketler : bursa,iznik,çift,camdan düştü,
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