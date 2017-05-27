Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Muş istikametine gitmekte olan Enver İlter (45) idaresindeki 35 HG 593 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde yoldan çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan aracın kaza yaptığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüsü İlter ile birlikte İsmail Kararlı (47), Mehmet İlter (43), İhsan Karabalık (33) ve İlhami Karabalık (39) ağır yaralandı. Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.