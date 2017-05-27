Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Hatay karayolunda Suriyeli sığınmacıların bulunduğu 1 Nolu Çadırkent yakınlarında canlı hayvan taşıdığı belirtilen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonun kasasından yola kuzu yavrusu düştü. Tesadüfen bölgede bulunan İslahiye Belediyesi Basın hakla ilişkiler çalışanı Zeynel Abidin Gavurdağlı, kuzuyu yoldan alarak, belediye veteriner ve zabıtalarına haber verdi. Gelen ekipler tarafından yaralı yavru kuzunun ayağında ezilme olduğu belirlendi. Gerekli tedavisinin ardından karnı da doyurulan yavru kuzu, yaklaşık 24 saat boyunca gözetim altında tutuldu.

Bölgede yıkım çalışması yaptıklarını anlatan Zeynel Abidin Gavurdağlı, "Belediyenin Altın üzüm mahallesinde yıkım çalışması vardı. Çalışmaları yerinde görmek için bölgeye gitmiştim. Yoldan geçen bir kamyondan bir şey düştüğünü fark ettim. Yola doğru hareket ettiğimde ise düşen şeyin bir köpek yavrusu olduğunu ve kamyonun ezdiğini sandım. Yaklaştığımda ise minik bir kuzu olduğunu fark ettim. Hemen yoldan geçen araçların ezmemesi için yoldan alarak kenara bıraktım. Daha sonra Belediye veterinerini ve zabıtasını çağırdım" dedi.

Minik kuzunun sahibine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Gavurdağlı , kuzuyu sahibine teslim edeceklerini ifade etti. Sahibi bulunmamı halinde ise kuzuyu koruma altına alacaklarını ifade etti. Belediye Veterineri Mahmut Çevik ise yavrunun ayağında ezilme tespit ettiklerin belirterek, "Kuzu düşmeye bağlı olarak küçük et ezilmesi oluşmuş. Tedavi ettik sağlık durumu gayet iyi ancak 24 saat müşahede altında tutacağız" şeklinde konuştu.