Balıkçı tezgahına konulup tanesi 15 TL’den satışa sunulan Yılan balığı, şiş yapılıp yenmesini tavsiye ettiler. Balıkçılar, yılan balığının nadir olarak bulunduğunu ifade ederek, alıcılar genelde yılan balığı şiş yaparak yenilmesi gerektiğini belirttiler.Önce derisinin soyulmasını ardından dilim dilim kesilerek şiş olarak yapılırsa lezzetli olacağını belirttiler.
1 metre uzunluğunda yılan balığı yakaladılar
27.05.2017 - 15:41 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca açıklarında balıkçılar 1 metre uzunluğunda yılan balığı yakaladı.
Etiketler : yılan balığı,haberler,karadeniz,
477109 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477109.aspx
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