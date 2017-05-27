Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkçı tezgahına konulup tanesi 15 TL’den satışa sunulan Yılan balığı, şiş yapılıp yenmesini tavsiye ettiler. Balıkçılar, yılan balığının nadir olarak bulunduğunu ifade ederek, alıcılar genelde yılan balığı şiş yaparak yenilmesi gerektiğini belirttiler.Önce derisinin soyulmasını ardından dilim dilim kesilerek şiş olarak yapılırsa lezzetli olacağını belirttiler.