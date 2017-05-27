Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bozburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 17'si Suriye, 1'i Irak uyruklu 18 kaçak göçmeni yakaladı.Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik tarafından Kaş Limanı'na götürüldü.