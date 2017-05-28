Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD Deprem Dairesinin tespitine göre saat 18.53'te meydana gelen ve merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Tiyenli Mahallesi'ndeki birçok vatandaş evine giremedi.

Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, mahallede yaptığı incelemenin ardından vatandaşların evlerine giremeyecek durumda olduğunu belirledi ve çadır kurulması kararlaştırıldı.

AFAD, İHH Manisa Arama Kurtarma (İHH MAK) ve Manisa Telsiz Radyo Amatörleri Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekiplerince belirlenen yerlere çadırlar kurulmaya başlandı.

Türk Kızılayı Afet Bölge Şefi Muammer Kasım Ütebay öncülüğünde mahalleye gelen ekip tarafından 500 kişilik kumanya dağıtıldı.

Manisa Büyük Şehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de depremden etkilenen binaların çatılarından düşmek üzere olan kiremitleri temizledi.

Öte yandan mahalle sakinlerin endişeli bekleyişi sürüyor.