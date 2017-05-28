Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, saat 14.00'te İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek Ensar Vakfı Genel Kurulunun ardından Haliç Kongre Merkezindeki İstanbul Protokolü İftarına iştirak edecek.

Programa, Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.