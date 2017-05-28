Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, saat 14.00'te İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek Ensar Vakfı Genel Kurulunun ardından Haliç Kongre Merkezindeki İstanbul Protokolü İftarına iştirak edecek.
Programa, Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
28.05.2017 - 13:32 | Son Güncelleme: 28.05.2017 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Protokolü İftarına katılacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, saat 14.00'te İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek Ensar Vakfı Genel Kurulunun ardından Haliç Kongre Merkezindeki İstanbul Protokolü İftarına iştirak edecek.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,haberler,erdoğan,istanbul,iftar,
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