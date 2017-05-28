Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika! Manisa'da deprem oldu Manisa ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.0, 4.3, ve 4.6 büyüklüğündeki 2 artçı sarsıntı ile 4 kez daha sallanmıştı.Deprem yerin 9.9 kilometre altında gerçekleşirken, Manisa il merkezi ile çevre il ve ilçelerden de hissedilmişti. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

BİR DEPREM DAHA

Manisa'nın Saruhan ilçesinde saat 14:04 'te 24 kilometre derinlikte 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.