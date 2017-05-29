Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kapatılan okul ve dershanelerinde öğretmenlik yaptığı belirtilen 38 yaşındaki H.A.S. ve 41 yaşındaki C.K.'yi geçen hafta perşembe günü evlerinde gözaltına aldı. Örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ve Banka Asya'daki hesaplarından örgüte para aktarıldığının belirlendiği belirtilen öğretmenlere ait dijital cihazlar ile akıllı telefonlara el konuldu. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İki öğretmen FETÖ'den tutuklandı
29.05.2017 - 18:45 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 18:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmaris'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 öğretmen, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler : Marmaris,
477589 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477589.aspx
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