Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kapatılan okul ve dershanelerinde öğretmenlik yaptığı belirtilen 38 yaşındaki H.A.S. ve 41 yaşındaki C.K.'yi geçen hafta perşembe günü evlerinde gözaltına aldı. Örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ve Banka Asya'daki hesaplarından örgüte para aktarıldığının belirlendiği belirtilen öğretmenlere ait dijital cihazlar ile akıllı telefonlara el konuldu. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.