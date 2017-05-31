Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fakat tanığın ayağındaki sağlık problemi sebebiyle adliyeye gelemeyeceğini belirtmesi üzerine durum mahkemeye iletildi. Mahkeme heyeti de davanın ilerleyebilmesi ve zaman kaybı yaşanmaması için tanığın evinde ifadesini almaya karar verdi. Mahkemenin kıdemli üyesi hâkim Eshat Özkul beraberindeki kâtibiyle merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi’ndeki tanığın adresine giderek ifadesini aldı. Hâkim Özkul, adaletin tez elden tecelli etmesi için aralıksız gayret gösterdiklerini belirterek “Davanın sağlığı için önemli bilgiler edindik” Tanık İ.M.İ. de, “Bu uygulamadan memnun kaldım” dedi. ADANA