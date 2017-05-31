Yeni Mahalle'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda iftar saatine dakikalar kala buğday tarlasında bulunan ve şoförlük yapan Abuzer Dinç, kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Tartıştığı kişi yanında getirdiği tabancayla Dinç'e ateş edip kaçtı. Tabanca sesini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemini alırken kanlar içinde yerde yatan Dinç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla adıyaman Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Dinç, ameliyata alındı. Dinç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.öğrenildi.
Adıyaman'da silahlı kavga
31.05.2017 - 08:04 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 08:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da kimliği belirsiz biri tarafından bilinmeyen nedenle tabancayla vurulan 41 yaşındaki Abuzer Dinç yaralandı, saldırgan kaçtı.
Etiketler : adıyaman,silahlı kavga,haberler,yaralı,
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