Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Mahalle'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda iftar saatine dakikalar kala buğday tarlasında bulunan ve şoförlük yapan Abuzer Dinç, kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Tartıştığı kişi yanında getirdiği tabancayla Dinç'e ateş edip kaçtı. Tabanca sesini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemini alırken kanlar içinde yerde yatan Dinç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla adıyaman Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Dinç, ameliyata alındı. Dinç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.öğrenildi.