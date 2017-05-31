Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

77 yaşındaki Joe Lewis, kızı Vivienne Lewis ve torunları ile birlikte geçen pazar günü özel jetle Milas- Bodrum Havalimanı’na gelmişti. Havalimanından Güllük Körfezi’nde demirli bulunan 100 metre uzunluğunda 150 milyon dolar değerindeki ‘Aviva’ isimli yatlarına geçen aile, lüks bir otelde masaj yaptırmak istedi. Ancak Lewis, istenen 3 bin TL ücretlik hesabı fazla bulunca hizmeti almaktan vazgeçti. Lewis’in yaşları 5-7 arasında değişen 3 torunu ise yatın personeli tarafından zodyak bot ile Gölköy Halk Plajı’na götürüldü. Vatandaşlarla birlikte yaklaşık bir saat denize giren çocukların çok eğlendiği görüldü. Muğla



Yatıyla Bodrum koylarını gezen Joe Lewis, otelde SPA hizmetini pahalı bularak almaktan vazgeçti, torunlarını da halk plajına gönderdi.

