Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Saymanı Remzi Gökmen, kurum olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Standın ramazan sonuna kadar açık kalacağını söyleyen Gökmen “Bu kampanyayı her yıl yapıyoruz. Başlangıç olarak halkımızın katılımı güzel. Standımızda gönüllü vatandaşlarımız da duracak. Yardım kolilerimiz 3 çeşit. Her yıl yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri satın alınarak Kızılay’a bağışlanıyor. Biz de bu yardımları belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Kolilerimizin yanında merkezden gelen kavurmalarımızı ve temizlik malzemesi yardımı da yapacağız. Bu yıl geçen yıldan daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.