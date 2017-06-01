Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı ile Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği TİGEM kavşağında Serap Y.A. yönetimindeki 10 D 7549 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şehir içi dolmuş durağında bekleyen öğrencilere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü kadın Serap Y. A. ve durakta yolcu olarak bekleyen H.T., E.E.R., B.K., N.N.B. ve S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan N.N.B. ve S.Ç.’yi Dalaman Devlet Hastanesine, Serap Y. A.,H.T. ve E.E.R.’yi Ortaca Yücelen Hastanesine, B.K.’yi ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan B.K., ilk müdahalesinin ardından Yücelen Hastanesine ardından da Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonucu Dalaman Havalimanı yolu kısa süreli trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.