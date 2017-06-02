Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada şiddet olayları arttıkça insanlar da kendilerini koruyabilmek için savunma sporlarına yöneldi. Fakat karate, güreş, boks gibi alışageldiğimiz dövüş sporlarının yerine bu sıralar Wing Chun revaçta. Kung funun bir dalı olan bu spor Bruce Lee’nin hocası olan Yip Man tarafından geliştirildi. Sade ve basit bir tekniği olan Wing Chun ile rakibin hamlelerini önceden sezip, hem savunma hem de hücum yapılabiliyor. Sürekli geliştirilebilir bir yapısı olan dövüş sanatı, bu yüzden oldukça ilgi görüyor. Yip Man’ın üçüncü kuşaktan talebesi olan üstat Vang Cıpıng, Pekin’de kurduğu “Wing Chun Kulübü”nde dünyanın dört bir yanından gelen Kungfu meraklılarına ders veriyor. Bu sanatın bilinen en büyük ustalarından Cıpıng, yurt dışı turneleriyle de sanatını dünyaya yayıyor. Vang’ın öğrencileri arasında sinema yıldızlarından yerli ve yabancı hükûmet yetkililerine kadar birçok isim bulunuyor. Bu dövüş sanatını “Kendini arayanların bitmeyen yolculuğu” olarak tarif eden üstat Cıpıng “Bruce Lee, sahip olduğu şöhreti büyük oranda Wing Chun’a borçluydu. Wing Chun, diğer dövüş dalları gibi önce savunma sonra hücum ilkesiyle değil savunma ve hücumun aynı anda ve her iki el kullanılarak yapıldığı bir dövüş sanatı. Burada önemli olan insanın ne kadar kendi olabildiğidir. İnsanın en büyük sırrı, odaklanmak ve tek bir şeyin en iyisini yapmak için gösterdiği sabır ile azim” diye konuştu.