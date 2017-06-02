Şansal, dün hâkim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Şansal “Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama” suçundan 6 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Hapis cezası ertelenirken yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Ayrıca Twitter hesabından paylaşılan Tweetler hakkındaki suçlamalar için ise beraat kararı verildi.
Barbaros Şansal’a 6 ay hapis
02.06.2017 - 06:57 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Modacı Barbaros Şansal, yılbaşı gecesi söylediği sözler yüzünden tutuklanmış, bir süre sonra da tahliye edilmişti.
Etiketler : Barbaros Şansal,Barbaros Şansal ceza,Barbaros Şansal hapis,
478495 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478495.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER