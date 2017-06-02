Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şansal, dün hâkim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Şansal “Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama” suçundan 6 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Hapis cezası ertelenirken yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Ayrıca Twitter hesabından paylaşılan Tweetler hakkındaki suçlamalar için ise beraat kararı verildi.