Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrenci Uğur Coşkun Yürek, dün kız arkadaşıyla birlikte motosikletle eve gitmek üzere yola çıktı. Karşı yönden gelen ve bir lisede matematik öğretmeni olan Ş.K’nın kullandığı otomobil ile Yürek’in yönetimindeki motosiklet yolda karşı karşıya geldi. Yürek ile Ş.K arasında, yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Ş.K, iddiaya göre, aracında bulunan beyzbol sopasıyla Yürek’e vurmaya başladı. Yüzüne ve vücudunun değişik yerlerine darbe alan Yürek, kanlar içerisinde yere yığıldı. Genç adam, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Ş.K, daha sonra serbest bırakıldı. Hastanede dudağına 10 dikiş atılan ve 3 gün iş göremezlik raporu alan Yürek ise, şikâyetçi oldu. Üniversiteli genç “Şoför koltuğunun altından çıkarttığı beyzbol sopasıyla yüzümde ömür boyu geçmeyecek kalıcı bir yaraya sebep oldu. Örnek olması gereken bir insanın, arabasında sopa bulundurması ve karşısındakinin canını hiçe sayarak kullanması son derece vahşi bir olay” dedi. MUĞLA