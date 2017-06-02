Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sanat tarihçi olarak çalışan Ali Ekber Polat (38), sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda yürüdüğü sırada arkadan yaklaşan biri tarafından tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganı yakalamak için harekete geçerken, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Uşak Arkeoloji Müzesi görevlisi öldürüldü
02.06.2017 - 11:45 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak Arkeoloji Müzesinde görevli Ali Ekber Polat, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Etiketler : uşak,Uşak Arkeoloji Müzesi,Ali Ekber Polat,öldürüldü,
478592 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478592.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER