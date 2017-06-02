Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sanat tarihçi olarak çalışan Ali Ekber Polat (38), sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda yürüdüğü sırada arkadan yaklaşan biri tarafından tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganı yakalamak için harekete geçerken, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.