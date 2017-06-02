Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da lise son sınıf öğrencisi, devamsızlık yüzünden tartıştığı ileri sürülen okul müdür yardımcısını 3 yerinden bıçakladı.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Medine Müdafa-i Fahrettin Paşa İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi M.A. (18), fazla olan devamsızlığının bir kısmının silinmesi talebiyle okul müdür yardımcısı İhsan Ağca'nın odasına gitti.

Bu sırada müdür yardımcısı ve öğrencisi arasında çıkan tartışmada M.A, yanındaki bıçakla Ağca'yı yaraladı.

Ağca, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan öğrenci, kavga sırasında elinde kesi oluşmasından dolayı tedavi edilmek üzere Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine götürüldü.



