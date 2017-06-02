Kaza, saat 18.00 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolunun 27’nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezinden Çaycuma İlçesi'ne giden Bülent Özkadam yönetimindeki 07 HGD 65 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ormanlık alana girerek duran aracın sürücüsü Özkadam hafif yaralandı. Bülent Özkadam, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.