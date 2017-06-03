Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boşnaklar, Türkiye’de boylu poslu, sarışın, renkli gözlü, güler yüzlü, iyi giyinen, temiz ve emin insanlar olarak tanınır. Biz onların dostluğuna güveniriz, onlar da içlerini sadece bize açarlar. Ancak yakından tanıdıkça başka hususiyetlerini de öğreniyorsunuz ve hayranlığınız artıyor.

Bir kere Türkleri çok seviyor, bir adım atarsanız koşarak geliyorlar. Nitekim Bereket Konvoyu’nun sahne kurduğu Graganica, köy kasaba arası bir belde, orada bin kişiyi toplamak bile mesele. Buna rağmen aşçılarımız 2.500 kişilik yemek yapıyor. Gelen kalabalık en az 4-5 bin kişi, sandalye bulamıyor, yemek alamıyor ama asla dönüp gitmiyor programın sonuna kadar bekliyorlar. “Bir kişilik yemekle iki kişi de doyar” diyor, lokmalarını paylaşıyorlar.

Ezan-ı Muhammedinin ardından İlçe Müftüsü yemek duası yapıyor ve Ramazan-ı şerif ve kardeşliğin önemi hususunda kısa bir vaaz veriyor. Bilahare kürsüye çağrılan Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhiç âdeta bir Türk parlamenteri gibi konuşuyor.

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Can Gökhan Balekoğlu, Bereket Konvoyu’nun hangi gaye ile yola çıktığını izah ediyor. Gökhan Başkan şehitlerimiz için kalabalıktan bir fatiha istediğinde istisnasız bütün eller kalkıyor, koca meydanda çıt çıkmıyor. Kur’ân-ı kerim tilaveti ile başlayan program yine Kur’ân-ı kerim okunarak son buluyor. Ve Bereket Konvoyu bir başka Boşnak kasabası Maglaj’a doğru yola çıkıyor.

İrfan Özfatura