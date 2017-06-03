Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşanan olayda, Bülent P. uyuşturucu satan oğlu B.P.'yi bu işi yapmaması için uyardı. Evlerinin önünde konuşan baba-oğul arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Öfkelenen B.P., evde bulunan pompalı tüfeği alarak babasına ateş etti. Ağır yaralanan Bülent P., komşular tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABASI HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralanan baba, ambulansla götürüldüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaçan B.P. ise kısa sürede yakalanarak soruşturma başlatıldı.