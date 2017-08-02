Edinilen bilgiye göre, Bolu il Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uygulamada Doğu illerinden İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Otobüste yapılan aramada çeşitli markalarda bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri otobüste şüpheli bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen kaçak sigaralar ise muhafaza altına alındı.
Yolcu otobüsünde kaçak sigara yakalandı
02.08.2017 - 12:19 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında durdurulan bir otobüste çok sayıda kaçak sigara yakalandı.
Etiketler : kaçak sigara,bolu,
493372 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493372.aspx
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