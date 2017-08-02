Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İnegöl İlçesi Belediyesi, hayvan pazarındaki 183 kotradan 96’sını geçtiğimiz günlerde açık artırma ile sattı. Kotraları satın alan yetiştiriciler, kurbanlık hayvanları getirmeye başladı. Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 civarında artış olduğu görüldü.

Muş’tan getirdiği büyükbaş hayvanları satışa sunan yetiştirici Felemez Akkoyun, fiyatlarda geçen seneye göre yüzde 30 oranında artış olduğunu ifade ederek, “Hayvanlarımızı Muş Bulanık’tan getirdik. 15 seneden bu yana kurbanlık satışı yapıyoruz. Herkes kendi gücüne göre kurbanlık alacak. Kimisi tosun, kimisi inek, kimisi küçükbaş. Allah herkesin niyetlerini kabul etsin” dedi.

Kurbanlık fiyatlarının geçen seneye göre yüksek olduğunu belirten Akkoyun, “Kurban fiyatları bu sene biraz yüksek olacak. Yem pahalı. Maliyetler artınca fiyatlarda da artış oluyor. Bu sene kasapta 30 lira. Kurbanlık kesim fiyatı ise 20 ila 25 lira arasında. Geçen sene 18 liraydı. Yüzde 25-30 civarında artış söz konusu. Kurban bir hayırdır, sevaptır. Biz fiyatlar konusunda karşı tarafı üzmeden anlaşabiliyoruz” diye konuştu.

Kendisinin satışa sunduğu tosun fiyatlarını da açıklayan Akkoyun, “Bu sene tosunlar 7 bin 500 liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar çıkıyor” şeklinde konuştu.