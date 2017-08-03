Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’de şehre inen bal arıları bir çam ağacında kovan oluşturdu. Eski Kuyumcular Mahallesi’nde çok sayıda kafeteryanın olduğu Mekik sokak’taki bir çam ağacına dadanan arılar vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla arıları çekerken, bazıları ise uzaktan olup biteni izledi.Vatandaşların ihbarı üzerine arıların bulunduğu bölgeye polis ve zabıta ekipleri geldi. Ekiplerin müdahale edemediği arılar için alana iki arıcılık uzmanı çağrıldı. Arıcılar şekerli su yöntemi ile bal arılarını kutulara toplarken, arıların sokmadığını öğrenen vatandaşlar ise toplanan arılara meraklı gözlerle yakından baktı. Arıların toplanmasının ardından çevre sakinleri ve esnaf rahat bir nefes aldı.