Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Efe Erol Alagöz, kız arkadaşına metrobüste sürpriz evlilik teklifi yaptı. Özel bir şirkette çalışan Alagöz, yaklaşık 2 yıl önce Gülçin Palak ile tanıştı. Kız arkadaşının elini ilk kez tuttuğu metrobüste evlilik teklifi yapmak isteyen Alagöz, İETT'ye başvurdu. Başvuru üzerine İETT yetkilileri evlilik teklifi için bir metrobüsü hazırladı. Zincirlikuyu-Avcılar arasında sefer yapan metrobüse binen müzisyenler teklif için metrobüste hazırlandı. Cennet Mahallesine gelince metrobüse binen Palak, büyük bir sürprizle karşılaştı. İlk anda büyük şaşkınlık yaşayan Palak, ne yapacağını bilemedi. Palak, daha sonra yere diz çökerek, "Benimle evlenir misin?" diye soran Alagöz'e "evet" cevabını verdi.



'Bugün bir şey olacak diyordum...'

Palak, biraz olayı anladığını ama bu kadarını beklemediğini ifade ederek, ''Bugün bir şey olacak diyordum. Ama ne olacağını bilmiyordum. Çok mutluyum ve ayaklarım halen titriyor. Herkese çok teşekkür ediyorum.'' dedi. Efe Erol Alagöz ise her şeyin ani geliştiğini ve bir anda aklına böyle bir şey geldiğini dile getirerek, ''İnanılmaz güzel oldu. İlk defa ele ele metrobüste tutuşmuştuk. Bundan dolayı burayı seçmek istedim. Bir günde hazırlandım. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İETT'nin verdiği destekten dolayı onlara teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

