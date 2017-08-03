Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Eşen Köyü Mevkiinde karayoluna kadar inen ayıya, sabah saatlerinde henüz plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle telef olan ayı, refüjde terk edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ekipleri, yol kenarında durarak ayıyı görüntülemek isteyen meraklı vatandaşlara sık sık uyarı yaparak araçların yol kenarından kaldırılmasını sağladı. Meraklı vatandaşlar, ayının başına gelerek fotoğraf ve görüntü almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Ardından jandarma ekipleri, Milli Park Müdürlüğü ekiplerini arayarak konu hakkında bilgilendirdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, ayının telef olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarında yardımıyla telef olan ayı, kamyonete bindirilerek şubeye götürüldü. Telef olan ayının karayolundan kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü.



Milli Park Müdürlüğü ekipleri, ayının 10 yaşlarında erkek bir bozayı olduğunu belirterek, yaklaşık kilosunun da 200-250 kilo arasında olduğunu kaydetti. Ayının incelenmesinin ardından müzede sergilenmek üzere dolgu yaptırılarak sergilenmesi amaçlanıyor. Öte yandan jandarma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekipleri, ayıya çarpıp kaçan aracı belirlemek için çalışma başlattı.