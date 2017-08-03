Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, yangın Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyünde meydana geldi. Ağaçların bulunduğu ormanlık alandan duman geldiğini gören köy sakinleri durumu hemen jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Yangınla ilgili bilgisine başvurulan Köy Muhtarı Ramazan Çetinkaya, yangının ormanlık alan üzerinden geçen elektrik hatlarından kaynaklanmış olabileceğini ifade ederek, olayda çok sayıda çam ve badem ağacının da zarar gördüğünü kaydetti. Yangının Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile vatandaşların verdiği destek ile yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildiği aktarıldı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.