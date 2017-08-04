Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında camide sala okuyan imama engel oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 4 yıl 9 ay 15’er gün hapis cezası verildi. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kerameddin Şirin ve Zilküf Güven, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, salonda sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Güven, kendisi ve arkadaşı Şirin’in darbe girişiminden haberdar olmadıklarını savunarak, namaz saati olmadığı için cihazın bozulmuş olabileceği ihtimali üzerine minareye çıkarak cihazı kapattıklarını, Öteoba Camisi’nin imamı Feyzullah Sayılır ile tartışmadıklarını ve onu tehdit etmediklerini öne sürdü. Sanık Şirin de benzer açıklamalarda bulundu ve suçsuz olduklarını savundu. Mahkeme heyeti, sanıklar Güven ve Şirin’i, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işledikleri” ve cami imamı Feyzullah Sayılır’a karşı “görevi yaptırmamak için direnme suçunu işledikleri” gerekçesiyle 4 yıl 9 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul’da İstinaf Mahkemesi ise yerel mahkemenin darbe girişimi gecesi sala okuyan Küçükçekmece Gültepe Camisi imamı Mustafa Baki’yi engellediği gerekçesi ile Nait Yılmaz’a verdiği 6 bin TL’lik para cezasına ilişkin kararı bozdu. Daire, “yetersiz gerekçe ile hüküm kurulduğu” gerekçesi ile dosyayı yerel mahkemeye iade etti. İstinaf Mahkemesi, aynı dosya kapsamında sala okuyan imama hakaret ettiği öne sürülen sanık Kenan Gülşen’e verilen 7 bin TL’lik para cezasını ise usul ve yasaya uygun bularak onadı.