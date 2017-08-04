Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, askere gidecek olan 19 yaşındaki Samet Saraç, ailesi ile birlikte dün sabah saatlerinde Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde göz muayenesi olduktan sonra Akliman mevkisine giderek piknik yapmak isterlerken saat 12.00 sıralarında aniden ortadan kaybolmuştu.



Samet Saraç, saat 21.00’e kadar hem denizde hem de karada arandı ancak bir ize rastlanmadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı.



Saat 08.30’da başlayan arama çalışmaları devam ediyor.