Edinilen bilgiye göre, askere gidecek olan 19 yaşındaki Samet Saraç, ailesi ile birlikte dün sabah saatlerinde Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde göz muayenesi olduktan sonra Akliman mevkisine giderek piknik yapmak isterlerken saat 12.00 sıralarında aniden ortadan kaybolmuştu.
Samet Saraç, saat 21.00’e kadar hem denizde hem de karada arandı ancak bir ize rastlanmadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı.
Saat 08.30’da başlayan arama çalışmaları devam ediyor.
Sinop Samet'i arıyor
04.08.2017 - 10:06 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta kaybolan ve denize düştüğünden şüphelenilen genci arama çalışmaları bu sabah tekrar başladı.
Edinilen bilgiye göre, askere gidecek olan 19 yaşındaki Samet Saraç, ailesi ile birlikte dün sabah saatlerinde Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde göz muayenesi olduktan sonra Akliman mevkisine giderek piknik yapmak isterlerken saat 12.00 sıralarında aniden ortadan kaybolmuştu.
Etiketler : sinop,samet,
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