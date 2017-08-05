Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Samandağ ilçesi Yaylacık bölgesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 3 helikopter, bir uçak, 8 arazöz, 4 yer timi, 4 su tankı, 4 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtti. Ketmen, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ve yerleşim ile tarım alanlarına sıçramadan söndürüldüğünü söyledi.