Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sakarya Mahallesi 1107 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Nurcan-Hicabi Y. çiftine ait evin balkonunda dumanları gören mahalle sakinleri durumu 110 itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri evde kimse olmaması üzerine itfaiye aracının merdiveniyle balkona çıkarak yangına müdahale etti. Kısa süre içerisinde balkonda başlayan yangını söndüren ekipler, mahalleliye derin bir nefes aldırdı. Balkon penceresinin önündeki plastik saksılığın yandığı görülürken yangının nasıl çıktığı henüz belirlenemedi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.