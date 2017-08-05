Edinilen bilgiye göre; Pınarköy Mahallesi, Ölemez mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 2 uçak ile müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Köyceğiz’de orman yangını
05.08.2017 - 21:22 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarına devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre; Pınarköy Mahallesi, Ölemez mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Etiketler : Muğla,Köyceğiz,orman yangını,
494184 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494184.aspx
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