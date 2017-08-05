Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Pınarköy Mahallesi, Ölemez mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 2 uçak ile müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.