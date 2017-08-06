Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köyceğiz İlçesi'nde Pınar Mahallesi yakınlarında bugün saat 17.30 sıralarında yağmur sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye ve 6 ilk müdahale aracı, 1 uçak ve 2 helikopter ile alevlere müdahal edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirlendi.

Geçen Perşembe gününden bu yana Muğla'da yıldırım nedeniyle 15 ayrı noktada yangın çıktığı belirtildi.

