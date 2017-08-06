Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmanın sonuç bölümünde tabanı her yıl 8 santimetre dolan Fethiye Körfezi’ne 15 yıl ömür biçildi. Ancak 5 yıl geçmesine rağmen körfezin temizliği için somut bir adım atılmaması tehlikeyi artırdı. Şimdi denizde oluşan kirlilik artık gözle görülebiliyor. Körfezdeki tekneler, çamura saplanmamak için belli rotalarda zikzaklar çizerek ilerleyebiliyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, tedbir alınmazsa deniz trafiğinin 3-4 yıl içinde tamamen duracağını kaydetti. Kirlilik sebebiyle Fethiye Körfezi’nde denize girilemediğini sözlerine ekleyen Arıkan, şöyle konuştu: “Biliyorsunuz Marmaris’te herkes şehir merkezinden denize girebiliyor. Körfez temizlenmedikçe halkımızın ve tatilcilerimizin böyle bir şansı yok. Kirlilik denizcilerimize de bakım maliyeti olarak doğrudan yansıyor. Teknelerimizin alt bakım boyalarının kirlilik nedeniyle daha sık yenilenmesi gerekiyor. Körfez temizlenirse, teknelerimiz hiçbir rota kullanmadan körfezde rahatça hareket edebilir. Ancak önceliğimiz daha fazla dolmasını engellemek olmalı” dedi.