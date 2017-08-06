Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıldeniz, Hint Okyanusu, Atlas ve Pasifik okyanuslarından kesitler sunulan akvaryumda Antalya ve çevresindeki su altı hayatından da örnekler yer alıyor. Akvaryumda haftanın yedi günü ‘koi’ balığı besleme seansları düzenleniyor. Özel balık yemini biberonlara doldurarak turistlere veren akvaryum çalışanları, balıkların beslenmesini yakından takip ediyor. Balıklar ile ziyaretçiler arasındaki interaktif bağlantıyı güçlendirecek projenin hayata geçirilmesi başta çocukları memnun etti. Akvaryum yetkilileri, “Birçok ziyaretçi giriş saatlerini beslenme zamanına göre ayarlıyor” dedi.