Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törene; Van Valisi Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, şehidin silah arkadaşları, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunularak öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın okuduğu duanın ardından silah arkadaşları, Konuk’un tabutunu omuzlarına alarak tekbirler eşliğinde uçağa kadar taşıdı.Şehit Konuk’un naaşı, silah arkadaşlarının dualarıyla memleketi Anada’ya uğurlandı.
Hakkâri şehidi için tören
06.08.2017 - 13:53 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Özel Hareket Polisi Erhan Konuk’un cenazesi, Van’da düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.
Etiketler : Hakkâri,PKK,Özel Hareket Polisi Erhan Konuk,van,
494314 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494314.aspx
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