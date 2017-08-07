Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gündüz saatlerinde etkili olan sıcak hava gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sıcak hava ve nemden bunalan İstanbullular kendilerini dışarı atarak soluğu sahil kenarların ve piknik alanlarında aldı. Kimileri balık tutarken, kimileri İstanbul Boğazı’nın serin sularına atladı. Gündüz evlerinde bunalan ailelerin ise çocuklarıyla birlikle yürüyüşe çıktığı görüldü. Gün boyu sıcak ve nem nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar aileleriyle dışarı çıkmanın tadını çıkararak gönüllerince eğlendi.

İstanbul Boğazı’nın serin sularında mutlu olduğunu ifade eden bir vatandaş, ’’Bu nemli havada gayet mutluyuz. Arkadaşlarla birlikte keyfini çıkarıyoruz. Su gayet güzel, sizlerin de denemenizi tavsiye ederim’’ şeklinde konuştu.

Sıcaklardan bunalarak soluğu Emirgan Sahili’nde aldığını belirten bir başka vatandaş ise ’’Serinlemek için geliyoruz. Emirgan bizim plajımız. Herkes burada yüzüyor. Su çok serin, insanı rahatlatıyor. İşten bunaldık, sıcaktan bunaldık. Bizde soluğu burada aldık. Burası bizim kaçamak noktamız’’ ifadelerini kullandı.

Birçok vatandaş ise sahil kenarlarındaki piknik alanlarına akın etti. Buralarda mangal yakan vatandaşlar aileleriyle bir nebze olsun nemli havanın etkisinden kurtulmaya çalışıştı. Ailesiyle birlikte Balat Sahili’ne gelerek piknik yapan Yaşar Çapar, “ Biz sahil kısımda değil de biraz daha iç kısımda oturuyoruz. İçerlerde duracak gibi değil. Çok sıcak. Nefes alamıyoruz. Ağustos ayının en sıcak günlerini yaşıyoruz. Geldik böyle sahile serinleyelim. Ailece geldik buraya mangalımızı da yaptık. Yemeğimizi yedik şimdi de çayımızı içiyoruz. Birazdan meyvemizi yiyeceğiz. İlerleyen saatlerde dondurmamızı yedikten sonra gece geç saatlerde evimize gideceğiz. Yarın işimiz var. Böylece haftanın yorgunluğunu attık. Koşturmaca pazartesiden itibaren başlayacak. Yağmurların yağmasını bekliyoruz. Sıcaktan bu sene çok çektik. Evlerde durulacak gibi değil" dedi.