Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Hasan Hüseyin Gümüş yönetimindeki 06 AOL 63 plakalı torba yem yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde devrildi. Kazada kamyonda bulunan torba yemler yola saçıldı. Bir süre sonra aynı istikamete giden Şerafettin Bağcı yönetimindeki 57 DR 667 plakalı hafif ticari otomobil yemlere çarparak orta refüjde savruldu. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Gülüzar Bağcı (34), Bilge Bağcı (6), Burak Bağcı (10), Eda Bağcı (1) ve Aysu Bağcı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.