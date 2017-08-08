Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 43 PF 890 plakalı otomobil ile 43 ER 827 plakalı otomobil, 82. Yıl Mahallesi'ndeki TOKİ kavşağında çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Yakup Gürel (20), Ali Kaan Genç (18), Tayfun Mican (22), Mehmet Varol (26), Mustafa Keleş (19), Yücel (24) ve Mustafa Turgut (25) yaralandı.

Yaralılar Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.