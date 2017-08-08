Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 43 PF 890 plakalı otomobil ile 43 ER 827 plakalı otomobil, 82. Yıl Mahallesi'ndeki TOKİ kavşağında çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Yakup Gürel (20), Ali Kaan Genç (18), Tayfun Mican (22), Mehmet Varol (26), Mustafa Keleş (19), Yücel (24) ve Mustafa Turgut (25) yaralandı.
Yaralılar Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
08.08.2017 - 01:31 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 43 PF 890 plakalı otomobil ile 43 ER 827 plakalı otomobil, 82. Yıl Mahallesi'ndeki TOKİ kavşağında çarpıştı.
Etiketler : kütahya,kütahya kaza,trafik kazası,
494618 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494618.aspx
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