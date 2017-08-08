Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 23.00 sıralarında Merkez Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Hayrettinoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli Yaser Heno'ya ait parfümeri dükkanında, dizüstü bilgisayardan kaynaklandığı sanılan yangınla birlikte patlama oldu. Çevrede paniğe neden olan patlamada işyerinin kepengi parçalandı, parfüm şişeleri kırılıp sağa sola dağıldı. Patlamanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.

Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Atilla Yaşar, Yaser Heno'nun patlamadan 5 dakika önce işyerini kapatıp çıktığını belirterek, "Yavuzselim Ortaokulu karşısında Suriyeli bir kardeşimizin parfümeri dükkanında itfaiye ekiplerinin söylediğini göre dizüstü bilgisayarın alev almasıyla patlama meydana geldi. İçeride kimse yok şükür, herhangi bir cana zarar yok. Ama patlama şiddetli oldu" dedi.

Patlama nedeniyle trafiğe kapanan yol, olay yerinde yapılan incelemenin ardından çevreye dağılan cam parçaları toplandıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.