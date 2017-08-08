.TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde TIR bariyerlere çarptı. TIR'ın üzerindeki demirler yola dökülürken, otoyol iki yönlü trafiğe kapatıldı
TEM'de kaza! Çift yönlü trafiğe kapatıldı
08.08.2017 - 09:46 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde TIR bariyerlere çarptı. TIR'ın üzerindeki demirler yola dökülürken, otoyol iki yönlü trafiğe kapatıldı
Etiketler : tem,kaza,
494682 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494682.aspx
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